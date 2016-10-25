У Київраді готуються офіційно визнати добровольців, що воювали на Донбасі
У Київраді напрацьовують рішення про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, комісії його вже погодили.
Відповідний проект рішення погодили постійна комісії Київради з питань місцевого самоврядування та Комісія з питань охорони здоров'я.
Відповідно до проекту рішення, бійцем-добровольцем АТО може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань та брала участь в бойових діях на сході України, але не ввійшла до складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії та інших військових формувань і правоохоронних органів.
Для отримання статусу бійця-добровольця, необхідно через канцелярію Київради надати
- заяву довільної форми на і'мя заступника Київського міського голови-секретаря Київради з проханням щодо надання статусу бійця-добровольця АТО;
- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи;
- автобіографію;
- довідку керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення АТО;
- письмові свідчення не менше як двох свідків, які разом брали участь в бойових діях та отримали статус УБД, або інваліда чи учасника війни.
Розглядатиме присвоєння відповідного статусу окрема Комісія з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.
Статус бійця-добровольця АТО може надаватись посмертно. У такому випадку право на оформлення відповідного статусу одержують законні правонаступники бійця-добровольця АТО.
Українська правда
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