В Киеве готовятся официально признать добровольцев, воевавших на Донбассе
В Киевсовете нарабатывают решение о признании бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины, две комиссии его уже согласовали.
Соответствующий проект решения согласовали постоянная комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления и Комиссия по вопросам здравоохранения.
Согласно проекту, бойцом-добровольцем АТО может быть признан человек, который находился или находится в составе добровольческих формирований и участвовал в боевых действиях на востоке Украины, но не вошел в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других военных формирований и правоохранительных органов.
Для получения статуса бойца-добровольца, необходимо через канцелярию Киевсовета предоставить:
- заявление произвольной формы на имя заместителя Киевского городского председателя-секретаря Киевсовета с просьбой о предоставлении статуса бойца-добровольца АТО;
-копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера физического лица;
-автобиографию;
-справку руководителя добровольческого формирования о личности-заявителя, который входит в состав добровольческого батальона, с указанием срока пребывания в зоне проведения АТО;
-письменные показания не менее двух свидетелей, которые вместе участвовали в боевых действиях и получили статус УБД, или инвалида или участника войны.
Рассматривать присвоение соответствующего статуса должна отдельная Комиссия по вопросам предоставления статуса бойцов-добровольцев АТО в г.. Киеве.
Статус бойца-добровольца АТО может предоставляться посмертно. В таком случае право на оформление соответствующего статуса получают законные правопреемники бойца-добровольца АТО.
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