Луценко: Горбатюк проти заочного суду, я не погоджусь чекати очного

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 10:56

Генпрокурор Юрій Луценко не згоден із позицією голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка щодо необхідності очного процесу у справі злочинів режиму Віктора Януковича.

Так він пояснив "Громадському" факт усунення управління Горбатюка від розслідування "великої кримінальної справи" проти екс-президента Януковича та його оточення.

"Всі економічні справи, необхідні для передачі злочинного угруповання Януковича до суду, відходять разом зі слідчими та прокурорами. Це вимушено. Бо Горбатюк проти заочного процесу, каже: треба чекати на очний. Я на це ніколи не погоджусь", – сказав генпрокурор.

При цьому Луценко додав, що в управлінні Горбатюка лишаються всі справи Майдану і всі співробітники, що над ними працювали.

Як відомо, 24 жовтня Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, очолюваний Горбатюком, реорганізували: з нього виділили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Горбатюк вважає, що це несе загрозу доведенню сих справ до кінця.

"Руйнуються всі напрацювання, це є кроком до знищення результатів роботи і непритягнення винних до відповідальності", – прокоментував він.

Адвокат родин загиблих учасників "Євромайдану" Євгенія Закревська вважає, що Луценко фактично розформував своїм рішенням департамент спецрозслідувань, який займається розслідуванням злочинів часів Майдану.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган наголошувала, що Департамент із розслідувань злочинів проти Майдану ніхто не розформовував.

Луценко заявляв, що планує зібрати усі матеріали розслідування щодо режиму Януковича в одну велику справу і передати її до суду до кінця року.

Теми: Генпрокуратура Янукович суд
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков25.10.2016 11:24
ЛУЦЕНКО ЮРИК РАССКАЖИ ВСЕМ О СВОИХ АПАРТАМЕНТАХ В КИЕВЕ, ооформленных на друга семьи 17 октября - собственника фармацевтической компании.
Какой ужас а!
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