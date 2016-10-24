Горбатюк: розслідування справи Януковича опинилося під загрозою

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк вважає, що передання так званої "Великої справи Януковича" у розслідування новоствореному департаменту несе загрозу доведенню сих справ до кінця.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді", коментуючи відповідне повідомлення ГПУ.

"Руйнування цілісного департаменту, який працює над розслідуванням злочинів Майдану – це пряма шкода для цих проваджень", – сказав він.

Горбатюк додав, що поки остаточно не вирішено, які саме справи залишать його департаменту, які передадуть новоствореному.

Відповідаючи на запитання про причини такого рішення керівництва ГПУ, він заявив, що причин є декілька. Однією з них Горбатюк назвав свою незгоду з існуючою процедурою заочного судочинства, яка, з його слів, може дозволити представникам колишньої влади уникнути покарань.

"Нинішній закон про спеціальне судочинство не відповідає Конституції і європейським конвенціям. Він містить правові моменти, які можуть призвести до руйнації проваджень і уникнення відповідальності особами, які будуть засуджені на підставі цього закону", – вважає прокурор.

За його словами, Верховна Рада повинна виправити помилки у цьому законі, про що він ще у серпні написав доповідну записку генпрокуророві, однак досі не отримав на неї відповіді.

Відповідаючи на запитання про те, чи продовжить він після цієї реорганізації працювати над справами, які залишаться у його департаменті, Горбатюк сказав, що, скоріш за все, продовжить.

Коментуючи догану, оголошену йому Луценком, Горбатюк заявив, що вона була безпідставною, а заявлені у ній підстави не відповідають дійсності. Зокрема, він назвав неправдою звинувачення на його адресу про те, що жодна справа не була направлена до суду – за його словами, декілька справ вже перебувають в суді.

Також він стверджує, що догана була винесена з грубим порушенням закону.

"Конфлікт виключно у моєму небажанні виконувати незаконні вказівки", – впевнений прокурор.

В розпорядженні УП також є окремі цитати зі скарги Горбатюка на догану Луценка, у якій він озвучує свою позицію та стверджує, що звинувачення на його адресу не мають підстав.

"Всі наведені порушення законодавства, неправдива інформація, відверті перекручування та маніпулювання фактами, вказують виключно на бажання за будь-яку ціну притягти мене до відповідальності як перший крок до звільнення з посади та підтверджує відсутність бажання у керівництва ГПУ по-справжньому вникати у стан слідства у провадженнях про злочини під час Майдану, а також щодо високопосадовців", – зокрема написав він.

Олег Шанковський, УП