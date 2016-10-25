Лавров розповів конспірологічну версію про Україну і санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Україна спеціально зриває виконання Мінських домовленостей, щоб в Європі довше тривали санкції проти Росії.

Про це Лавров заявив на зустрічі з представниками міжнародного бізнесу, що працюють в Росії.

Так, на форумі директор представництва Siemens в РФ запитав, чи є позитивні перспективи у скасуванні санкцій, оскільки вони дуже негативно впливають на бізнес компанії в Росії.

Лавров нагадав, що в лютому 2015 року було створена формула, за якою санкції проти Росії, прийняті через Україну, були прив'язані до виконання мінських угод. (Йдеться про виконання Росією мінських угод - в тому числі виведення російських військ з території Донбасу - УП).

"Потім була введена формула: як тільки будуть виконані Мінські угоди, санкції проти Росії буде знято", - сказав він.

"Виходить, що ЄС допомагає президенту Порошенко, який не хоче або не може виконати те, що зобов'язався виконати. Йому дають фактично в руку інструмент, який йому конче потрібен: чим довше він буде саботувати виконання своїх зобов'язань по Мінським домовленостями, тим довше ці домовленості залишатимуться на папері, тим довше будуть зберігатися антиросійські санкції, які він пред'являє своєму електорату, як доказ ефективності своєї політики", - заявив Лавров.

"У мене навіть немає сумнівів, що це все ланки одного ланцюга", - сказав він.

При цьому Лавров дав зрозуміти, що Росія не збирається нічого робити, щоб були умови для зняття санкцій.

"Ми ніколи не ініціюємо дискусію, коли вони (санкції - УП) можуть бути зняті. Коли ми зрозуміли, які рішення можуть прийматися в західних столицях, ми хочемо забезпечити таку ситуацію, щоб не на 100%, але десь поруч бути незалежними, і в ключових важливих речах не будемо покладатися на милість наших партнерів ", - сказав він.

"Наскільки ці санкції будуть тривалі - питання не до мене. Я вже нічому не дивуюся", - сказав він.

При цьому Лавров виклав маніпуляційну пропагандистську версію того, що сталося в Україні під час Майдану і що призвело до того, що Крим був незаконно анексований.

Як відомо, помічник президента Росії Владислав Сурков особисто контролює ватажків бойовиків на окупованій частині Донбасу.

Оксана Коваленко, УП