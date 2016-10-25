Порвати на шмаття російську економіку не вдасться – Лавров

Санкції Заходу не підірвуть економічний стан Російської Федерації, переконаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це він заявив у виступі на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу.

"Спроби вдатися до покарань шляхом санаційного тиску за незалежний зовнішньополітичний курс, за відстоювання справедливості в міжнародних справах результату не дали й не дадуть. Про це ще сказав Олександр Невський – маю на увазі його відому фразу: "Не в силі Бог, а в правді", – сказав Лавров.

"І, як пообіцяли два роки тому з Вашингтона, порвати на клапті російську економіку не вдалося й не вдасться", – заявив він.

За словами Лаврова, "Росія досить упевнено стоїть на ногах, адаптується і до незаконних рестрикцій, і до кон'юнктури світових ринків вуглеводнів".

"Ми продовжуємо нарощувати плідну співпрацю з усіма, хто в цьому зацікавлений. Це стосується й торгово-економічної галузі, і будь-який іншої. Ми відкриті до взаємодії з усіма, хто готовий працювати з нами на взаємошанобливій основі й основі балансу інтересів – а таких у світі абсолютна більшість", – сказав він.

Голова МЗС Росії нагадав, що президент Володимир Путін висунув ініціативу щодо формуванню великого Євразійського партнерства за участю великого кола країн.

"Росія віддана формуванню таких економічних просторів, які носили б відкритий характер, опиралися б на принципи СОТ, а не створювали ризики зруйнувати глобальну торговельну систему шляхом просування закритих регіональних проектів на кшталт Транстихоокеанського чи Трансатлантичного партнерства", – сказав він.

Лавров наголосив: "Роблячи акцент на східний вектор, ми не лише не відмовляємося від ідеї створення з Євросоюзом єдиного економічного й гуманітарного простору від Лісабона до Владивостока, але й вважаємо цю ідею досить перспективною для забезпечення сталого розвитку всього євразійського континенту".

"Ми давно пропонуємо почати діалог між Євразійським економічним союзом і Європейським Союзом про те, як налагодити взаємодію між ними", – додав він.

Лавров зазначив, що цю ідею обговорювали на Петербурзькому форумі.

"Ми передали Єврокомісії наші відповідні пропозиції – за деякими ознаками, вони не добре відомі країнам-членам ЄС. Ми попросили Єврокомісію, щоб ці пропозиції були поширені країнам, які входять у Євросоюз. Тому що ми поважаємо принципи роботи ЄС, включаючи делегування значної частини компетенції Брюсселю, але, напевно, приховувати від країн-членів ЄС пропозиції, з якими виступає Росія, теж неправильно", – заявив він.

"Необхідно відмовитися від "ігор із нульовим результатом" – і приступити до предметної роботи з формування в Євроатлантиці архітектури рівної й неподільної безпеки. Тоді ніхто не буде намагатися зміцнювати свою безпеку за рахунок ослаблення безпеки інших", – додав Лавров.

Олена Рощенко, УП