Порвати на шмаття російську економіку не вдасться – Лавров

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:40

Санкції Заходу не підірвуть економічний стан Російської Федерації, переконаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це він заявив у виступі на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу.

"Спроби вдатися до покарань шляхом санаційного тиску за незалежний зовнішньополітичний курс, за відстоювання справедливості в міжнародних справах результату не дали й не дадуть. Про це ще сказав Олександр Невський – маю на увазі його відому фразу: "Не в силі Бог, а в правді", – сказав Лавров.

"І, як пообіцяли два роки тому з Вашингтона, порвати на клапті російську економіку не вдалося й не вдасться", – заявив він.

За словами Лаврова, "Росія досить упевнено стоїть на ногах, адаптується і до незаконних рестрикцій, і до кон'юнктури світових ринків вуглеводнів".

"Ми продовжуємо нарощувати плідну співпрацю з усіма, хто в цьому зацікавлений. Це стосується й торгово-економічної галузі, і будь-який іншої. Ми відкриті до взаємодії з усіма, хто готовий працювати з нами на взаємошанобливій основі й основі балансу інтересів – а таких у світі абсолютна більшість", – сказав він.

Голова МЗС Росії нагадав, що президент Володимир Путін висунув ініціативу щодо формуванню великого Євразійського партнерства за участю великого кола країн.

"Росія віддана формуванню таких економічних просторів, які носили б відкритий характер, опиралися б на принципи СОТ, а не створювали ризики зруйнувати глобальну торговельну систему шляхом просування закритих регіональних проектів на кшталт Транстихоокеанського чи Трансатлантичного партнерства", – сказав він.

Лавров наголосив: "Роблячи акцент на східний вектор, ми не лише не відмовляємося від ідеї створення з Євросоюзом єдиного економічного й гуманітарного простору від Лісабона до Владивостока, але й вважаємо цю ідею досить перспективною для забезпечення сталого розвитку всього євразійського континенту".

"Ми давно пропонуємо почати діалог між Євразійським економічним союзом і Європейським Союзом про те, як налагодити взаємодію між ними", – додав він.

Лавров зазначив, що цю ідею обговорювали на Петербурзькому форумі.

"Ми передали Єврокомісії наші відповідні пропозиції – за деякими ознаками, вони не добре відомі країнам-членам ЄС. Ми попросили Єврокомісію, щоб ці пропозиції були поширені країнам, які входять у Євросоюз. Тому що ми поважаємо принципи роботи ЄС, включаючи делегування значної частини компетенції Брюсселю, але, напевно, приховувати від країн-членів ЄС пропозиції, з якими виступає Росія, теж неправильно", – заявив він.

"Необхідно відмовитися від "ігор із нульовим результатом" – і приступити до предметної роботи з формування в Євроатлантиці архітектури рівної й неподільної безпеки. Тоді ніхто не буде намагатися зміцнювати свою безпеку за рахунок ослаблення безпеки інших", – додав Лавров.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Лавров санкції економіка ЄС
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Коментарі — 6
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IP: 93.72.102.---Spirito25.10.2016 14:18
2. ...за рахунок ослаблення безпеки інших.
Для захоплення Криму придумали(нема публічно наданих доказів) про плани
США/НАТО розмістити в Криму свої військові бази.
Війна РФ проти України не послабила сили США/НАТО.
Немає ні правди,ні здорового глузду.
Є на руках кров убитих і покалічених на Донбасі людей з РФ і з України.
-...Антихрист(руйнівник) прийде не тому,
що катехон ослабне,а тому що на Землі правди не стане... -
(повоєнна система безпеки зруйнована(руйнівник впорався),
а Бога-Творця кликати нікому,але не помітили-
тому "ігри з нульовим результатом" за Єрусалим
і новий/другий Єрусалим)
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IP: 5.105.29.---farabundo25.10.2016 13:50
Порвать на шматки рашен-экономику может еще и не удалось, но задать ей "нищімного удару" очень даже удалось! Санкции работают на все 100%. Экономика россии лежит в руинах на самом деле. Зарплаты на предприятиях и шахтах, а также учителям, врачам и прочим бюджетникам не платят по 3-6 месяцев. Оплачивать внешние займы - нечем. И только цены на углеводороды в районе 50 бакс/баррель дают ей передышку. Стоит им скатиться вниз - и все, финал. Поэтому и скулеж такой, с требованием отменить санкции! Дальше будет еще хуже, так как финансовая "подушка безопасности" российской экономики стремительно истощается и скоро скатиться к нулю.
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IP: 93.72.102.---Spirito25.10.2016 13:35
А коли буде у публічному вимірі політиків про те,що у відео російського виробництва
Кто правит миром?,наприклад.
(Бог не в силі, а в правді)
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IP: 176.212.143.---Николай Лучников25.10.2016 13:23
Санкции это полезно для нас, хоть заводы заработали. Еще бы Китай ввел против нас санкции...
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IP: 193.93.187.---dnipro25.10.2016 13:12
А паралельно вони в себе в паРаші кожен гонять на ЄС та США та фінансують анти-ЄС партії :) Лукава орда :)

Все чого хоче паРаша - ПАНУВАННЯ над сусідами, причому як дальніми так і ближніми.
Всі інші їхні пасажі про мір-ва-всьом-мірє, вільну торгівлю між ЄС і нею - це просто зажали її санкціями, ось приходиться виглядати ображеною і миролюбною. Але це тільки тактика. Варто тільки нафті подорожчати, зняти санкції, як за кілька років вони знову підуть у відкритий наступ з агресивною риторикою.
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