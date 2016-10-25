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Порвать в клочья российскую экономику не удастся – Лавров

Вторник, 25 октября 2016, 12:40

Санкции Запада не подорвут экономическое состояние Российской Федерации, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он заявил в выступлении на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

"Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результата не дали и не дадут. Об этом еще сказал Александр Невский – имею в виду его знаменитую фразу: "Не в силе Бог, а в правде", – сказал Лавров.

"И, как пообещали два года назад из Вашингтона, порвать в клочья российскую экономику не удалось и не удастся", – заявил он.

По словам Лаврова, "Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптируется и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов".

"Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается и торгово-экономической области, и любой другой. Мы открыты ко взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе и основе баланса интересов – а таких в мире абсолютное большинство", – сказал он.

Глава МИД России напомнил, что президент Владимир Путин выдвинул инициативу по формированию большого Евразийского партнерства с участием большого круга стран.

"Россия привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов на подобие Транстихоокеанского или Трансатлантического партнерства", – сказал он.

Лавров подчеркнул: "Делая акцент на восточный вектор, мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но и считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента".

"Мы давно предлагаем начать диалог между Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом о том, как наладить взаимодействие между ними", – добавил он.

Лавров отметил, что эту идею обсуждали на Петербургском форуме.

"Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложение – по некоторым признакам, они не хорошо известны странам-членам ЕС. Мы попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены странам, входящим в Евросоюз. Потому что мы уважаем принципы работы ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но, наверное, утаивать от стран-членов ЕС предложения, с которыми выступает Россия, тоже неправильно", – заявил он

"Необходимо отказаться от "игр с нулевым результатом" – и приступить к предметной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Тогда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других", – добавил Лавров.

Алена Рощенко, УП

Темы: РосcияЛавровсанкцииэкономикаЕС
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