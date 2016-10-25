ЄС стурбований свободою ЗМІ в Криму та на захопленому Донбасі

Євросоюз стурбований погіршенням ситуації зі свободою ЗМІ в анексованому Росією Криму та на окупованому Донбасі.

Про це на прес-конференції "Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності" повідомив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляють "Українські новини".

"ЄС дуже стурбований погіршенням ситуації зі свободою ЗМІ в Криму, а також на непідконтрольних державі територіях. Ми закликаємо негайно звільнити всіх затриманих українських журналістів, у тому числі осіб, затриманих в Російській Федерації", – сказав Мінгареллі.

Він додав, що ЄС має намір спільно з українським суспільством і його інститутами захищати свободу ЗМІ, а влада, у свою чергу, повинна проводити ефективні і швидкі розслідування у тих випадках, коли журналісти піддаються нападам.

При цьому глава представництва ЄС підкреслив, що українська влада повинні серйозно розглянути питання про публікацію особистих даних журналістів на таких сайтах як "Миротворець", який порушує закони про захист персональних даних громадян України.

Як відомо, Рада Європи зафіксувала 13 повідомлень про порушення прав журналістів в Україні за січень-вересень.