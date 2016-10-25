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ЕС обеспокоен состоянием СМИ в Крыму и на захваченном Донбассе

Вторник, 25 октября 2016, 12:41

Евросоюз обеспокоен ухудшением ситуации со свободой СМИ в аннексированном Россией Крыму и на оккупированном Донбассе.

Об этом на пресс-конференции "Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности" сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщают "Украинские новости".

"ЕС очень обеспокоен ухудшением ситуации со свободой СМИ в Крыму, а также на неподконтрольных государству территориях. Мы призываем немедленно освободить всех задержанных украинских журналистов, в том числе лиц, задержанных в Российской Федерации", – сказал Мингарелли.

Он добавил, что ЕС намерен совместно с украинским обществом и его институтами защищать свободу СМИ, но власти, в свою очередь, должны проводить эффективные и быстрые расследования в тех случаях, когда журналисты подвергаются нападениям.

При этом глава представительства ЕС подчеркнул, что украинские власти должны серьезно рассмотреть вопрос о публикации личных данных журналистов на таких сайтах как "Миротворец", который нарушает законы о защите персональных данных граждан Украины.

Как известно, Совет Европы зафиксировал 13 сообщений о нарушениях прав журналистов в Украине за январь-сентябрь.

Темы: свобода словаСМИЕСКрымДонбасс
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