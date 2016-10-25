Гройсман розповів, коли уряд знову подасть бюджет у Раду

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:01

Уряд повторно внесе проект закону про державний бюджет на 2017 рік на розгляд парламенту через два тижні.

Про це заявив у вівторок прем’єр-міністр Володимир Гройсман журналістам після відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність", повідомляє "Укрінформ".

"Ми чесно подали проект бюджету 15 вересня, обговорювали його з фракціями і за два тижні подамо його повторно", – сказав Гройсман.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 жовтня підтримала в цілому висновки та пропозиції народних депутатів щодо проекту  про державний бюджет на 2017 рік.

Кабмін розраховує на прийняття Радою проекту закону "Про державний бюджет на 2017" рік до 1 грудня.

Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету на 2017 рік.

Теми: держбюджет
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