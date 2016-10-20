Гройсман: дехто не голосує, тому що жаба давить

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету на 2017 рік.

Про це він сказав на засіданні парламенту у четвер.

"Це має бути наша спільна з вами робота де ми чітко з вами вийшли на подальші пріоритети і підійдемо до остаточного голосування до 1 грудня з більш якісним документом", – сказав Гройсман.

Прем'єр наполягає на тому, що бюджет є "абсолютно реальним".

"Будь ласка розгляньте, дайте завдання уряду, ми вчасно його опрацюємо і вийдемо на фінальне голосування", – звернувся Гройсман до депутатів перед голосуванням за затвердження парламентських пропозицій до держбюджету.

Він закликав нардепів усіх фракцій і груп до "конструктивного діалогу".

"Розумію, що дехто не проголосує з політичних причин, бо жаба давить… А чого жаба давить? Бо у нас вийде. Ми реально зробимо зміни в країні. Я в це щиро вірю", – зазначив прем'єр.

Гройсман також традиційно згадав свій управлінський досвід.

"Коли хтось заганяв країну в депо, я працював мером... Я виводив місто з останніх у передові, а ви країну заводили туди, де вона зараз знаходиться", – сказав він.

"Давайте ми виведемо країну із затяжної депресії і дамо людям надію на нормальне життя", – закликав прем'єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 жовтня підтримала в цілому висновки та пропозиції народних депутатів щодо проекту про державний бюджет на 2017 рік.

Кабмін розраховує на прийняття Радою проекту закону "Про державний бюджет на 2017" рік до 1 грудня.

Валентина Романенко, УП