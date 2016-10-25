Європарламент може проголосувати безвіз до 24 листопада
Доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріель заявляє, що питання надання Україні безвізового режиму може бути проголосоване євродепутатами до саміту ЄС-Україна, який відбудеться 24 листопада.
Про це Габріель заявила у коментарі Deutsche Welle.
Втім Габріель підкреслила, що спершу свою позицію у цьому питанні має узгодити Рада ЄС, після чого розпочнуться переговори між основними європейськими інституціями - Європейською комісією, Європарламентом та Радою ЄС.
"Ми отримали певні сигнали сильної політичної підтримки від деяких лідерів держав та друзів України, які, я сподіваюсь, вплинуть на прийняття Радою ЄС швидкого і справедливого рішення для українських громадян", - заявила Габріель.
Євродепутат пояснила, що після ухвалення рішення Радою ЄС переговори можуть відбутись "справді швидко" і голосування на пленарному засіданні Європарламенту може відбутись щойно буде узгоджений спільний текст.
"Наступна пленарна сесія розпочинається 21 листопада, і тоді, теоретично, настане час (для ухвалення рішення, - ред.)", - зазначила Габріель.
Нагадаємо, 23 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що до проведення саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада ЄС запровадить безвізовий режим.
Як повідомлялося, затвердження безвізового режиму Україна-ЄС не внесено до порядку денного сесії Європарламенту, яка триває у Страсбурзі 24-27 жовтня.
Водночас у Раді ЄС запевняють, що не висуватимуть до України додаткових вимог для скасування віз. Очікується, що візи скасують одночасно з Грузією. Це має статися після схвалення механізму призупинення.
Очікується, що Рада ЄС та Європарламент приймуть рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії, на початку листопада.
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Че про рашку так пишешь? Так вам никогда не светит безвизовый, в Европе цивиллизация, а у вас жопосранск!