Європарламент може проголосувати безвіз до 24 листопада

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:20

Доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріель заявляє, що питання надання Україні безвізового режиму може бути проголосоване євродепутатами до саміту ЄС-Україна, який відбудеться 24 листопада.

Про це Габріель заявила у коментарі Deutsche Welle.

Втім Габріель підкреслила, що спершу свою позицію у цьому питанні має узгодити Рада ЄС, після чого розпочнуться переговори між основними європейськими інституціями - Європейською комісією, Європарламентом та Радою ЄС.

"Ми отримали певні сигнали сильної політичної підтримки від деяких лідерів держав та друзів України, які, я сподіваюсь, вплинуть на прийняття Радою ЄС швидкого і справедливого рішення для українських громадян", - заявила Габріель.

Євродепутат пояснила, що після ухвалення рішення Радою ЄС переговори можуть відбутись "справді швидко" і голосування на пленарному засіданні Європарламенту може відбутись щойно буде узгоджений спільний текст.

"Наступна пленарна сесія розпочинається 21 листопада, і тоді, теоретично, настане час (для ухвалення рішення, - ред.)", - зазначила Габріель.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що до проведення саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада ЄС запровадить безвізовий режим.

Як повідомлялося, затвердження безвізового режиму Україна-ЄС не внесено до порядку денного сесії Європарламенту, яка триває у Страсбурзі 24-27 жовтня.

Водночас у Раді ЄС запевняють, що не висуватимуть до України додаткових вимог для скасування віз. Очікується, що візи скасують одночасно з Грузією. Це має статися після схвалення механізму призупинення.

Очікується, що Рада ЄС та Європарламент приймуть рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії, на початку листопада.

"Європейська правда"

Теми: візи євроінтеграція ЄС
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IP: 217.77.221.---dgs2125.10.2016 16:10
MR_Holms:
Че про рашку так пишешь? Так вам никогда не светит безвизовый, в Европе цивиллизация, а у вас жопосранск!
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IP: 91.239.105.---MR_Holms25.10.2016 15:49
...стране, где коррупция аж зашкаливают, дадут безвизовый режим?.. пусть скажут с какого места начинать смеяться...
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