Европарламент может проголосовать безвиз до 24 ноября

Докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэль заявляет, что вопрос предоставления Украине безвизового режима может быть проголосован евродепутатами до саммита ЕС-Украина, который состоится 24 ноября.

Об этом Габриэль заявила в комментарии Deutsche Welle.

Впрочем Габриэль подчеркнула, что сначала свою позицию в этом вопросе должен согласовать Совет ЕС, после чего начнутся переговоры между основными европейскими институтами - Европейской комиссией, Европарламентом и Советом ЕС.

"Мы получили определенные сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, которые, я надеюсь, повлияют на принятие Советом ЕС быстрого и справедливого решения для украинских граждан", - заявила Габриэль.

Евродепутат пояснила, что после принятия решения Советом ЕС переговоры могут состояться "действительно быстро" и голосование на пленарном заседании Европарламента может состояться как только будет согласован общий текст.

"Следующая пленарная сессия начинается 21 ноября, и тогда, теоретически, наступит время (для принятия решения, - ред.)", - отметила Габриэль.

Напомним, 23 октября президент Петр Порошенко заявил, что до проведения саммита Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября ЕС введет безвизовый режим.

Как сообщалось, утверждение безвизового режима Украина-ЕС не внесено в повестку дня сессии Европарламента, которая проходит 24-27 октября в Страсбурге.

В то же время в Совете ЕС уверяют, что не будут выдвигать к Украине дополнительных требований для отмены виз. Ожидается, что визы отменят одновременно с Грузией. Это должно произойти после одобрения механизма приостановления.

Ожидается, что Совет ЕС и Европарламент примут решение относительно механизма приостановки безвизового режима, который является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии, в начале ноября.

"Европейская правда"