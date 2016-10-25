Луценко: Горбатюк не хотів передавати справи Януковича на заочне засудження

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:32

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що реорганізував департамент, який займався справами Віктора Януковича і його оточення, через небажання його керівника Сергія Горбатюка передати економічні справи на процедуру заочного засудження.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу у вівторок.

Луценко заявив, що реорганізація департаменту Горбатюка, "а власне виділення одного з управлінь, зумовлено виключно небажанням пана Горбатюка передавати економічні справи щодо Арбузова, Клюєва, Азарова, Януковича молодшого тощо... по законом передбаченому шляху заочного засудження", - сказав він.

"Підлеглий Горбатюка, який уже півроку працює у нього начальником управління, тепер відокремлюється і стає самостійним начальником і піде по законом передбаченим шляху заочного засудження", - сказав Луценко. 

За словами Луценка, він очікує від Горбатюка "плідних результатів двох з половиною років роботи над цими справами".

"Ніхто жодного слідчого, або жодного кримінального провадження з-під керівництва начальника департаменту Сергія Горбатюка не забирав. Всі справи Майдану від першого до останнього дня знаходилися і знаходяться під його керівництвом", - сказав він.

"Не виключаю, що ці справи можуть бути, за узгодженням із адвокатів героїв Небесної сотні, передані до міжнародного кримінального суду", - сказав він.

За його словами процедури заочного засудження є недосконалими, але він "не може уявити, що ці справи третій, четверти і п'ятий рік будуть лежати в департаменті спецрозслідувань".

"Ті хто говорять "не чіпайте ці справи", "не йдіть на заочне засудження" мають віддавати собі звіт, - це тотожне тому щоби всі арештовані активи не повернулися в Україну", - додав Луценко.

Як відомо, у понеділок стало відомо, що розслідуванням "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковича та його оточення буде займатися новостворене "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями".

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк вважає, що передання так званої "Великої справи Януковича" у розслідування новоствореному департаменту несе загрозу доведенню сих справ до кінця.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Луценко Генпрокуратура
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