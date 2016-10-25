Генпрокурор пояснив, навіщо виокремили "велику справу" Януковича і менші

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 16:31

Правоохоронці мають витримати всі процедури в засудженні екс-президента Віктора Януковича, щоб потім не програти його захисту у Європейському суді з прав людини.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції у вівторок, пояснюючи особливості заочного засудження, якого він хоче для режиму Януковича.

"Процедура заочного засудження фактично дозволяє проводити такий самий процес, як і очний, лише за відсутності звинувачуваного. Але його адвокати тут", – пояснив генпрокурор

"Відповідно, коли ми йдемо на певні процесуальні дії зі свідками або підозрюваними, наприклад, у справі Клименка, в залі суду знаходяться до 25 адвокатів Клименка та інших його діячів, бо кожен може мати по 5 адвокатів", – сказав Луценко.

За його словами, притягнення Януковича до відповідальності – "це буде серйозний процес": "Як і всі процеси, він передбачає рішення первинного суду, рішення апеляції, звернення до "касації" й теоретично можливе звернення до Європейського суду з прав людини".

"Європейський суд із прав людини завжди перевіряє дотримання процедур і ніколи не корегує рішення по суті. Він перевіряє законність процедур: чи були надані матеріали на ознайомлення, чи були допущені адвокати, чи були допущені свідки захисту, чи були залучені документи, які пропонує захист, тощо. Все це має бути дотримано", – сказав Луценко.

"На жаль, це означає, що велика справа про державну зраду може затягнутися на роки. Саме тому ми йдемо одночасно декількома напрямками: велика справа, без якої неможливо вповні оцінити те, що відбувалося в Україні з 2010-го до 2012 року, – це функціонування механізму людей, які використовували владу для власного збагачення і зради країни", – пояснив він.

"І паралельно будуть іти менші справи, за якими ймовірне притягнення Януковича та його поплічників (до відповідальності)", – додав генпрокурор.

Луценко назвав цілий перелік справ – зокрема, щодо тиску на представників Української православної церкви за участю Вадима Новинського та щодо продажу "Укртелекому".

Як відомо, 24 жовтня з Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ на чолі з Сергієм Горбатюком виділили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. Саме воно займатиметься т.зв. "великою справою" проти Януковича, а за управлінням Горбатюка лишили лише частину справи щодо злочинів проти Майдану.

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура Луценко суд
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IP: 195.138.81.---Kotia25.10.2016 17:15
Якщо Путлєра засудять за воєнні й проти людяності злочини, то проффесор і компанія підуть за ним як за паротягом
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