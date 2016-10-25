Генпрокурор объяснил, зачем выделили "большое дело" Януковича и меньшие

Правоохранители должны выдержать все процедуры в осуждении экс-президента Виктора Януковича, чтобы потом не проиграть его защите в Европейском суде по правам человека.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции во вторник, объясняя особенности заочного осуждения, которого он хочет для режима Януковича.

"Процедура заочного осуждения фактически позволяет проводить такой же процесс, как и очный, лишь при отсутствии обвиняемого. Но его адвокаты здесь", – объяснил генпрокурор

"Соответственно, когда мы идем на определенные процессуальные действия со свидетелями или подозреваемыми, например, по делу Клименко, в зале суда находятся до 25 адвокатов Клименко и других его деятелей, потому что каждый может иметь по 5 адвокатов", – сказал Луценко.

По его словам, привлечение Януковича к ответственности – "это будет серьезный процесс": "Как и все процессы, он предполагает решение первичного суда, решение апелляции, обращение в "кассацию" и теоретически возможное обращение в Европейский суд по правам человека".

"Европейский суд по правам человека всегда проверяет соблюдение процедур и никогда не корректирует решение по сути. Он проверяет законность процедур: были ли предоставлены материалы на ознакомление, были ли допущены адвокаты, были ли допущены свидетели защиты, были ли привлечены документы, которые предлагает защита, и т.п. Все это должно быть соблюдено", – сказал Луценко.

"К сожалению, это означает, что большое дело о государственной измене может затянуться на годы. Именно поэтому мы идем одновременно несколькими направлениями: большое дело, без которого невозможно полностью оценить то, что происходило в Украине с 2010-го по 2012 годы, – это функционирование механизма людей, которые использовали власть для собственного обогащения и предательства страны", – объяснил он.

"И параллельно будут идти меньшие дела, по которым вероятное привлечение Януковича и его пособников (к ответственности)", – добавил генпрокурор.

Луценко назвал целый перечень дел – в частности, касательно давления на представителей Украинской православной церкви при участии Вадима Новинского и по продаже "Укртелекома".

Как известно, 24 октября из Департамента специальных расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком выделили Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Именно оно будет заниматься т.н. "большим делом" против Януковича, а за управлением Горбатюка оставили лишь часть дела касательно преступлений против Майдана.

Алена Рощенко, УП