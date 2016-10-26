У Зайцевому прикордонники виявили схованку з боєприпасами

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Середа, 26 жовтня 2016, 04:38

25 жовтня в населеному пункті Зайцеве Донецької області прикордонники виявили схованку з патронами.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"На Донеччині, у ході відпрацювання місць, де могли бути облаштовані схованки з приховуваною зброєю, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили тайник з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Ящик з патронами був знайдений в одному з нежилих будинків. У ньому знаходилося 1,5 тисячі патронів 5,45 мм.

"Співробітники Державної прикордонної служби про знахідку відразу поінформували взаємодіючі підрозділи та передали патрони оперативно-слідчій групі", - додали в Держприкордонслужбі.

Теми: Донбас
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