Представник Трампа переконує, що той підтримує Україну, а не РФ

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Середа, 26 жовтня 2016, 08:26

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп займає позицію підтримки України та не схвалює російської агресії на сході Європи.

Про це розповів у Вашингтоні у кулуарах конференції з питань політики США після виборів, представник Трампа, екс-губернатор штату Мериленд Роберт Ерліх, передає Укрінформ.

"По відношенню до України, він (Трамп – ред.) офіційно заявляв, що займає позицію підтримки", - зазначив представник кандидата.

Він навів висловлювання Трампа, який назвав "дуже міцним" союз між Україною і США. "Що стосується російської агресії, всі варіанти знаходяться на столі", - зазначив Ерліх.

Водночас, він не став називати конкретних зобов'язань, які, на думку кампанії Трампа, міг би взяти новий президент США в контексті американсько-українських двосторонніх відносин. Він також не сказав, яку позицію займає кандидат у питанні надання Україні летальної зброї.

Коментуючи інцидент з виключенням пункту про летальну допомогу для України з політичної платформи кампанії під час партійного з'їзду в Клівленді, Ерліх намагався бути дипломатичним. Він, зокрема, зауважив, що "основні заяви президентської платформи відповідають головній позиції Сполучених Штатів".

Крім того, представник Трампа зазначив, що негативний фон навколо його компанії робиться висловлюваннями, "вирваними з контексту". У цьому зв'язку він навів кілька прикладів.

Один із них – про те, що якби США мали кращі відносини з Володимиром Путіним і Росією, це було би добре для всього світу.

"Ми маємо довести Путіну, що це буде новий президент Сполучених Штатів. Він (кандидат від республіканців – ред.) ставиться до відносин серйозно, і на російську агресію ніхто не заплющуватиме очі", - наголосив Ерліх.

Ще один приклад стосувався Північноатлантичного альянсу. "Трамп ніколи не казав, що Сполучені Штати лишать НАТО, що США відмовляться від місії Альянсу", - зауважив представник кандидата. Він пояснив: ідеться про те, що зараз настав час кожному члену НАТО платити свою частку, а також, що Альянс має переосмислити сучасні небезпеки, до яких вже не входить протистояння в холодній війні.

"Я думаю, що більша частка американської публіки погоджуються з цими заявами", - зауважив політик.

Теми: США Росія Україна вибори
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IP: 95.133.197.---Sonya Polevaya26.10.2016 10:06
Как бы не пытались представить Трампа в лучшем свете его представители, вряд ли это сильно поможет Трампу выглядеть лучше, чем он сам себя показывает. Часто ведет себя как клоун, который не особо заморачивается своими высказываниями. Очень часто он допускает очень хамские высказывания, причем не только в адрес женщин. А то, как он себе представляет международные отношения вообще не лезет ни в какие ворота. И вообще Трамп создал о себе впечатление человека, который просто не в состоянии ни по своим знаниям в частности ни по своему уровню умственного развития в целом быть президентом такой сильной страны как США, которая оказывает такое значительное влияние на жизнь всей планеты. И как раз, если, не дай Бог, американцы сойдут с ума и выберут его президентом, то это и может привести к третьей мировой войне, причем полномасштабной.
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