Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ

Среда, 26 октября 2016, 08:26
Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп занимает позицию поддержки Украины и не одобряет российской агрессии на востоке Европы.

Об этом рассказал в Вашингтоне представитель Трампа, экс-губернатор штата Мэриленд Роберт Эрлих, передает Укринформ.

"По отношению к Украине, он (Трамп - ред.) официально заявлял, что занимает позицию поддержки", - отметил представитель кандидата.

Он привел высказывание Трампа, который назвал "очень крепким" союз между Украиной и США. "Что касается российской агрессии, все варианты находятся на столе", - отметил Эрлих.

Вместе с тем он не стал называть конкретных обязательств, которые, по мнению кампании Трампа, мог бы взять новый президент США в контексте американо-украинских двусторонних отношений. Он также не сказал, какую позицию занимает кандидат в вопросе предоставления Украине летального оружия.

Комментируя инцидент с исключением пункта о летальной помощи для Украины из политической платформы кампании во время партийного съезда в Кливленде, Эрлих пытался быть дипломатичным. Он, в частности, отметил, что "основные заявления президентской платформы соответствуют главной позиции Соединенных Штатов".

Кроме того, представитель Трампа отметил, что негативный фон вокруг его компании делается высказываниями, "вырванными из контекста". В этой связи он привел несколько примеров.

Один из них - о том, что если бы США имели лучшие отношения с Владимиром Путиным и Россией, это было бы хорошо для всего мира.

"Мы должны доказать Путину, что это будет новый президент Соединенных Штатов. Он (кандидат от республиканцев - ред.) относится к отношениям серьезно, и на российскую агрессию никто не будет закрывать глаза", - подчеркнул Эрлих.

Еще один пример касался Североатлантического альянса. "Трамп никогда не говорил, что Соединенные Штаты покинут НАТО, что США откажутся от миссии Альянса", - отметил представитель кандидата. Он пояснил: речь идет о том, что сейчас пришло время каждому члену НАТО платить свою долю, а также, что Альянс должен переосмыслить современные опасности, в которые уже не входит противостояние в холодной войне.

"Я думаю, что большая часть американской публики согласна с этими заявлениями", - отметил политик.

Темы: СШАРосcияУкраинавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
США
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
В Минобороны заявили, что инспекция США показала отсутствие хищения в Украине западного оружия
Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: