Лутковська попросила омбудсмена РФ допомогти повернути Сенцова
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська написала листа російській колезі Тетяні Москальковій про те, що автоматичне набуття громадянства РФ Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком є насправді примусовим.
Про це повідомляється на сайті українського омбудсмена.
Вона нагадала, що кримчани Сенцов і Кольченко перебували в російському ув'язненні і тому не змогли у встановлений термін звернутися в міграційну службу, щоб відмовитися від російського громадянства.
"Це питання набуває все більшої актуальності у зв’язку з тим, що саме через наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка російського громадянства (яке було їм надано автоматично) Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилося передати їх в Україну для подальшого відбування покарання", – йдеться у повідомленні.
Вона нагадала, що Європейська конвенція про громадянство встановлює, що громадянство ex lege може бути набуто тільки дітьми (частина перша статті 6 Конвенції).
"Водночас жодною конвенцією не передбачено можливості примусового прийняття в громадянство, яким по своїй суті є автоматичне прийняття в громадянство Росії жителів Криму", – сказано у повідомленні.
Лутковська переконана, що автоматичне набуття громадянства Сенцовим і Кольченком не лише суперечить міжнародним стандартам з питань громадянства, але й порушує їхнє право повернутися на Батьківщину.
Крім того, в матеріалах справи перебував паспорт Сенцова, який свідчив про наявність у нього громадянства України, а сам Сенцов неодноразово офіційно заявляв, що ніколи не змінював українське громадянство і не приймав російське.
"Свого часу я надавала Вашій попередниці докази того, що і Сенцов, і Кольченко є громадянами України, а той факт, що до них допустили українського консула, є підтвердженням того, що влада Російської Федерації визнали наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка українського громадянства", – йдеться у листі Лутковської.
Вона також нагадала, що в доповіді Уповноваженого з прав людини за 2015 рік тодішня російська омбудсмен Елла Памфілова констатувала, що в результаті вжитих за скаргами Сенцова і Кольченка дій уповноваженого було усунуто правову невизначеність щодо їх громадянської належності та визнано їх українське громадянство.
У зв’язку з цим Лутковська просить російську колегу втрутитися у ситуацію з передачею Сенцова і Кольченка в Україну і провести перевірку правових підстав прийняття зазначених громадян України в російське громадянство.
Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.
25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.
Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.
Москалькова вже прокоментувала цю ситуацію, також заявивши, що, якщо російське громадянство дійсно є, віддавати в'язнів Україні не будуть.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.