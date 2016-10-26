У Криму окупанти оштрафували ще одного члена Меджлісу

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Середа, 26 жовтня 2016, 12:41

В окупованому Росією Криму Бахчисарайський районний "суд" оштрафував члена Меджлісу Ділявера Акієва.

Про це газеті "Avdet" повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв.

Відзначається, що Бахчисарайський районний суд 24 жовтня виніс рішення по адміністративній справі керівника Секретаріату Меджлісу Ділявера Акієва.

Суд призначив кримськотатарському ініціативнику штраф в розмірі 500 рублів нібито за участь в "заборонених зборах" Меджлісу.

Раніше кримськотатарські активісти Ільмі Умеров, Шевкет Кайбулла, Садихов Табах, Алі Хамзін, Енвер Куртієв, Бекір Мамутов, Еміне Авамілєва були oштрафовані за участь у засіданні Меджлісу кримськотатарського народу, визнаного в РФ екстремістською організацією.

Як відомо, окупанти розцінили візит членів Меджлісу у дім заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова як участь у заборонених зборах.

Теми: Крим кримські татари права людини
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