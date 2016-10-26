За добу в зоні АТО поранення отримав 1 боєць – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнав 1 український військовослужбовець.
Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових не було, 1 боєць отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої на донецькому напрямку", – повідомив полковник.
За словами Лисенка, минулої доби прольотів ворожих БПЛА у зоні АТО зафіксовано не було.
Також українські військові не відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.
Валентина Романенко, УП
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