За добу в зоні АТО поранення отримав 1 боєць – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнав 1 український військовослужбовець.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових не було, 1 боєць отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої на донецькому напрямку", – повідомив полковник.

За словами Лисенка, минулої доби прольотів ворожих БПЛА у зоні АТО зафіксовано не було.

Також українські військові не відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

Валентина Романенко, УП