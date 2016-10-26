За сутки в зоне АТО ранен 1 боец – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получил 1 украинский военнослужащий.



Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных не было, 1 боец получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", – сообщил полковник.

По словам Лысенко, за минувшие сутки пролетов вражеских БПЛА в зоне АТО зафиксировано не было.

Также украинские военные не открывали огонь в ответ на вражеские провокации.



Валентина Романенко, УП