Парубій розповів про квартири з його е-декларації. Не володіє жодною

Спікер Андрій Парубій заявляє, що не володіє жодною квартирою, його дружині належить лише одна квартира, а у Львові вони проживають у батьківській квартирі.

Про це Парубій розповів в коментарі "Українській правді", пояснюючи дані його декларації.

"Я не володію жодною квартирою, у власності моєї дружини є квартира площею 21 квадратний метр і будинок площею 32 квадратних метри (село Урич, Львівської області - УП), який бачила вся країна", - розповів Парубій.

Будинок площею 32 квадратних метри. Належить дружині Парубія УП

Оцінка квартири, яка належить дружині Парубія різниться від вартості квартири (238161 грн - УП), бо оцінка (33636 грн - УП) була встановлена БТІ на момент купівлі квартири.

Крім того, Парубій пояснив, чому в декларації вказані інші квартири, якими він не володіє.

"Згідно з правилами НАЗК, я вказав квартиру, де зареєстрований. Це квартира, яку мій батько отримав ще у 80-ті роки, він стояв на неї у черзі як науковець. Тепер там проживає мій брат із сім'єю. А я там лише прописаний", - пояснив Парубій.

Він додав, що в декларації також вказана ще одна квартира 142,60 квадратних метри, яка належить його батьку. "Там проживає мій батько, моя дружина і донька. І я там проживаю, коли приїжджаю у Львів з Києва. Ми уточнювали у представниці НАЗК, яка пояснила, що ця квартира має бути вказана і від імені членів моєї родини, тому ця квартира вказана в декларації три рази", - пояснив Парубій.

Він також додав, що саме тому він вказав і будинок дружини в Уричі, бо також ним користується.

Крім того, Парубій додав, що вказав в декларації готельний номер, який винаймає, коли працює у Києві.

у цьому готельному номері живе Парубій Дмитро Ларін, УП

На винаймання цього номеру в декларації Парубія вказано - 167 900 гривень. Ці гроші Готелю "Київ" перераховуються напряму.

Також в своїй декларації Парубій вказав, що отримав 20 699 гривень для компенсації вартості проїзду і 80 559 гривень на здійснення депутатських повноважень - прийом громадян, друк матеріалів, тощо.

Також Парубій вказав у декларації кошти, які має готівкою: 225 тисяч гривень та 28,5 тисяч доларів.

Парубій є кінцевим бенефіціаром Львівської обласної громадської організації "Тустань".

Інші відомості, вказані в електронній декларації, не відрізняються від тих, які були оприлюднені на сайті ВР.

Оксана Коваленко, УП