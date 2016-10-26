Кабмін запропонує не прив’язувати зарплати "чинів" до мінімалки

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Середа, 26 жовтня 2016, 14:26

Кабінет міністрів найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради законопроект, яким пропонуватиме "відв'язати" зарплати чиновників від мінімальної зарплати.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав журналістам після завершення засідання уряду, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо ми хочемо реально та серйозно підняти мінімальну заробітну плату, потрібне політичне рішення парламенту, щоб "відв’язати" мінімальну заробітну плату від окладів високопосадовців", – вважає він.

"Це, до речі, буде дуже цікавим тестовим завданням для народних депутатів", – додав Рева.

Теми: зарплати Кабінет міністрів Верховна Рада
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