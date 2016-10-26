Горбатюк: застосовувати заочне розслідування до 12 листопада не можна

Керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк стверджує, що застосовувати законодавчі норми про заочне розслідування проти екс-чиновників можна лише після 12 листопада.

Про це йдеться у його серпневій доповідній записці на ім'я генпрокурора Юрія Луценка, яка є в розпорядженні "Української правди".

Горбатюк заявив, що прийняте Верховною Радою законодавство про заочне розслідування набуло чинності 12 травня і містить норму, згідно з якою застосовувати таке розслідування можна лише через півроку з моменту встановленого переховування підозрюваного від слідства, але не раніше, ніж через півроку з дня набуття чинності цього закону.

Півроку з дня набуття чинності цього закону настануть лише 12 листопада.

"Тому звернення до суду із клопотанням слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та прийняття рішення з цього приводу судом на законних підставах до 12.11.2016 є таким, що не відповідає вимогам КПК України", – стверджує Горбатюк.

"Однак, на теперішній час наявні випадки ініціювання правоохоронними органами та отримання дозволів суду на здійснення процедури спеціального досудового розслідування", – додав він.

Горбатюк також зауважив, що норма про заочне розслідування діє лиш до 15 квітня 2017 року, однак у законі чітко не зазначено, чи термін його дії розповсюджується виключно для звернення до суду про заочне розслідування, чи до цього строку повинно бути закінчено розслідування і обвинувальний акт направлений до суду, чи до цього строку повинен бути закінчений судовий розгляд кримінального провадження.

Він допускає, що закон передбачає саме винесення вироку судом першої інстанції, що є, за його словами, неможливим.

"Є підстави вважати, що як недотримання зазначених строків, зважаючи на їх тимчасовість, так і сама тимчасовість зазначених положень, може стати підставою для винесення в подальшому ЄСПЛ рішень по зазначених справах не на користь України", – вважає він.

Також Горбатюк стверджує, що сама наявність такого законодавства несе загрозу "вибіркового правосуддя стосовно окремої категорії громадян, що є грубим порушенням вимог статті 24 Конституції України, якою передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом".

Прокурор також навів цілу низку норм, законів та міжнародних договорів у сфері прав людини, які, за його словами, порушуються цим законодавством.

"Довожу зазначені висновки щодо порушень законодавства при здійсненні процедури спеціального досудового розслідування з метою ініціювання необхідних змін в діюче законодавство та вирішення питання про призупинення здійснення цих процедур до усунення зазначених недоліків", – додав він.

Як відомо, раніше Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.

У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.

Також він неодноразово критикував заочне розслідування, називаючи його незаконним. Зокрема, в коментарі "Українській правді" він також розповідав про цю серпневу записку і додавав, що реакції на неї не отримав досі.

У вівторок на прес-конференції Луценко визнав, що законодавство про заочне розслідування містить недоліки, однак заявив, що вони не можуть стати перешкодою для такого розслідування, оскільки часу, за його словами, залишилося мало і передати справи до суду необхідно у найближчі місяці.

Він запевнив, що передасть справи проти Януковича до суду вже до кінця року.

Олег Шанковський, УП