МЗС: Путін може літати в Крим тільки з дозволу Києва

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Середа, 26 жовтня 2016, 18:05

Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗС РФ через черговий неузгоджений з Києвом візит Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.   

Путін прибув до Криму 26 жовтня.

Відомство вказує на "на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави".

"Українська сторона розглядає цей та інші подібні так звані "візити" керівництва РФ як подальші спроби легітимізації незаконної анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, що вже призвели до економічних, соціальних та гуманітарних проблем на півострові", - сказано у повідомленні,

Вказується, що такими діями Росія показує демонстративне нехтування державним суверенітетом України.

"МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні т.зв. "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії", - сказано у повідомленні.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

Як відомо, Путін вдруге за осінь відвідує анексований Крим.

В Криму він назвав учасників минулорічної блокади Криму ідіотами.

Українська правда

Теми: МЗС Крим анексія
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IP: 77.120.18.---cykp26.10.2016 18:16
Пора всім нам усвідомити, що Путін не Володимир, а Владімір... Він же не українець, а московит...
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