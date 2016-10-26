Путін назвав учасників блокади Криму "ідіотами"

Президент Росії Володимир Путін назвав учасників минулорічної блокади Криму ідіотами.

Про це він заявив під час виступу на регіональному "Форумі дій" Загальноросійського народного фронту (ЗНФ), передає ТАСС.

"Що стосується припинення подачі води, або акції, пов'язаної з блекаутом, припиненням подачі електроенергії, все це на межі злочину проти людини: взяти досить великий регіон з багатомільйонним населенням - 2,6 млн людей проживає (у Криму) - і відключити від електропостачання взимку", - сказав Путін.

"У нас правозахисні організації щось води в рот набрали і язик проковтнули і мовчать, а насправді це серйозний злочин", - заявив Путін.

"Для тих, хто це зробив, це така дурість. На що вони розраховували, просто я навіть не розумію. На те, що всі стануть на коліна і будуть просити милостиню? Дивно просто! Дивовижні ідіоти", - заявив Путін.

Як відомо, 20 вересня 2015 року з ініціативи кримськотатарських лідерів розпочалася безстрокова блокада вантажного транспорту, який прямував до окупованого Криму, на знак протесту проти окупації Криму Росією.

Згодом розпочалася також енергетична блокада, внаслідок якої Україна припинила постачання електроенергії на півострів.