РосЗМІ: Бойовики відклали проведення "виборів"

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Середа, 26 жовтня 2016, 23:48

Бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" відклали проведення "місцевих виборів", призначених на 6 листопада.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву керівників "ДНР".

Нову дату "виборів" в ОРДЛО обіцяють повідомити пізніше.

Як відомо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 26 жовтня українська сторона наголосила, що проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, не є можливим.

Теми: вибори "ДНР" "ЛНР"
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