РосЗМІ: Бойовики відклали проведення "виборів"

Бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" відклали проведення "місцевих виборів", призначених на 6 листопада.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву керівників "ДНР".

Нову дату "виборів" в ОРДЛО обіцяють повідомити пізніше.

Як відомо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 26 жовтня українська сторона наголосила, що проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, не є можливим.