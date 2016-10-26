РосСМИ: Боевики отложили проведение "выборов"

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Среда, 26 октября 2016, 23:48

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" отложили проведение "местных виборов", назначенных на 6 ноября.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление руководителей "ДНР"

Новую дату "выборов" в ОРДЛО обещают сообщить позже.

Как известно, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 октября украинская сторона подчеркнула, что проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, не представляется возможным.

Темы: виборы "ДНР" "ЛНР"
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