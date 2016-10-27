До Панова і Захтея за відсутності адвокатів навідуються силовики

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Четвер, 27 жовтня 2016, 00:28

Фігурантів справи "Кримських диверсантів" Євгенія Панова і Андрія Захтея в московському СІЗО "Лефортово" за відсутності адвокатів відвідують якісь оперативники.

Про це повідомила член московської ГСК Зоя Светова у facebook з посиланням на самих ув’язнених.

Що саме силовики намагаються нав'язати заарештованим, не повідомляється.

Коли Панов розповів спостерігачам про візити оперативників, додала Светова, співробітник СІЗО, який був присутній під час розмови, схопив ув’язненого за плечі і силою вивів з камери, де проходила зустріч. Тим часом переривати побачення тюремник права не мав.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що у Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму".  Брат Панова вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому у цій справі Андрію Захтію  5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

У жовтні стало відомо, що Панова та Захтія перевезли до московського СІЗО "Лефортово", після цього правозахисниця бачила криваві рани від наручників на руках Панова і Захтія, а також шрами на обличчі. 

До затриманих за звинуваченням у диверсіях українців після перевезення до "Лефортово" не пускали ні консула, ні адвокатів.

Теми: Політв'язні Крим права людини Росія
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