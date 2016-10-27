Росія направила на Донбас 57-й "гумконвой"

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Четвер, 27 жовтня 2016, 05:27

Росія направила до Донецька та Луганська 57-у автоколону нібито з гуманітарною допомогою.

Про це повідомили в прес-службі МНС Росії, передає "РИА Новости".

"О 04.00 мск більше 40 автомобілів з гуманітарною допомогою вийшли з Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовської області в сторону українсько-російського кордону. Вони везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів", - сказав представник відомства.

Стверджується, що основна частина вантажу - це продукти харчування та медикаменти.

Як відомо, Україна виступає проти безконтрольного в'їзду на свою територію так званих "гумконвоїв" з РФ, в яких можуть везти допомогу проросійським бойовикам.

Теми: Росія Донбас
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