Россия направила на Донбасс 57-й "гумконвой"

Россия направила в Донецк и Луганск 57-ю автоколонну якобы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает "РИА Новости".

"В 04.00 мск более 40 автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов", — сказал представитель ведомства.

Утверждается, что основная часть груза — это продукты питания и медикаменты.

Как известно, Украина выступает против бесконтрольного въезда на свою территорию так называемых "гумконвоев" из РФ, в которых могут везти помощь пророссийским боевикам.