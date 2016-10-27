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Россия направила на Донбасс 57-й "гумконвой"

Четверг, 27 октября 2016, 05:27

Россия направила в Донецк и Луганск 57-ю автоколонну якобы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает "РИА Новости".

"В 04.00 мск более 40 автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов", — сказал представитель ведомства.

Утверждается, что основная часть груза — это продукты питания и медикаменты.

Как известно, Украина выступает против бесконтрольного въезда на свою территорию так называемых "гумконвоев" из РФ, в которых могут везти помощь пророссийским боевикам.

Темы: РосcияДонбасс
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