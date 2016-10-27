На кордоні з Польщею застрягли понад 1000 машин

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Четвер, 27 жовтня 2016, 08:31

На кордоні з Польщею станом на ранок накопичилось  машин.

Такими є дані, оприлюднені на офіційній сторінці Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби. 

Це найбільшій показник за останні дні.

Так на пропускному пункті "Рава-Руська" – 250 машин, "Краковець" – 200, "Устилуг" – 160, "Ягодин авто" – 140, "Угринів" – 90, "Грушів" – 100, "Шегині" – 80, "Смільниця" – 30.

На кордоні з Угорщиною стоять 20 машин. Всі інші прикордонні пункти вільні.

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