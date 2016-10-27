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На границе с Польшей застряли более 1000 машин

Четверг, 27 октября 2016, 08:31

На границе с Польшей состоянию на утро четверга накопилось машин.

Таковы данные, обнародованные на официальной странице Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Это самый большой показатель за последние дни.

Так на пропускном пункте "Рава-Русская" - 250 машин, "Краковец" - 200, "Устилуг" - 160, "Ягодин авто" - 140, "Угринов" - 90, "Груша" - 100, "Шегини" - 80, "Смильниця" – 30 машин.

На границе с Венгрией стоят 20 машин. Все остальные пограничные пункты свободны.

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