Активісти: КС знову намагатиметься скасувати люстрацію

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Четвер, 27 жовтня 2016, 08:52

У четвер Конституційний суд продовжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень Закону "Про очищення влади" в закритому режимі.

Про це йдеться у графіку на сайті КС.

Голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Саша Дрік у блозі на Українській правді нагадала, що КСУ почав розгляд справи півтора роки тому.

"І в 15 разів (!) порушивши строки розгляду, досі не виніс жодного рішення", - підкреслила вона.

"Судді неодноразово робили спроби скасувати закон, але досі нам вдавалось закон захистити. Справа у тому, що третина чинного складу КСУ – ті самі судді, що ухвалили рішення про зміну Конституції у 2010, що призвело до захоплення влади Януковичем у неконституційний спосіб. За це парламент ще в 2014 році постановивїх звільнити за порушення присяги судді", - зазначила вона.

Дрік також підкреслила, що президент досі не звільнив суддів, призначених за своєю квотою. 

Крім того, Дрік нагадує, що ГПУ відкрила провадження  щодо суддів КС "і навіть знайшла докази вчинення суддями КСУ кримінального правопорушення, але за два роки так і не спромоглася оголосити їм про підозру".

"Більше того, в 2016 розслідування справи передали Департаменту Горбатюка, який Генпрокурор Юрій Луценко днями фактично розформував", - додала вона.

"А тим часом судді Януковича в КСУ продовжують приймати Іменем України доленосні для країни рішення: про "люстрацію, про е-декларування, про зміни до Конституції в частині децентралізації і правосуддя. Останніми Президент взагалі зробив для суддів КСУ подарунок - прибравши порушення присяги з переліку підстав для звільнення судді і дозволивши суддям звільняти самих себе", - обурилас Дрік.

Українська правда

Теми: КС люстрація
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Коментарі — 4
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IP: 95.133.225.---Brokerman27.10.2016 10:25
Непонятно, почему состав КС на месте.. Ждем Указа порошенко о роспуске этого дешевого правового рудимента и формирования нового состава на конкурсной основе!
Собирайте чемоданы продажные судьи и ВАЛИТЕ!
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев27.10.2016 10:07
Намагання Конституційного суду відрехтувати окремих положень Закону "Про очищення влади" плямить президента, надає його діяльності рис нещирості та руйнує залишки його авторитету. Адже люстрації у владі було стільки приділено уваги, а тут на фоні "успіхів" розгляду справ по Януковичу і його шобли, та шоку від е-декларування статків представників влади і "судейско-прокурорских" повнісінький "поворот від воріт".
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IP: 195.225.146.---Станислав Станислав27.10.2016 09:31
абсолютно верно сказано в комментарии.
поддерживаю на все 100%
надо не с захватчиками бороться в донецке - а с ворьем внутри страны, в том числе и большинством из того же донецка...
надо раз и навсегда просто уничтожить мразей,
пример нужен? - китай!
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IP: 46.175.78.---vik735227.10.2016 09:08
Не зовсім точне визначення! Не КС намгається, це Порошенко викоритсовує кишенькових суддей для скасування закону, який зачіпає інтереси його подільніків з ПР. Не забувайте, що він засновник цієї злочинної банди і нехай нікого не переконує його театралізованний патріотизм. Ц маска хитрого, цинічного та ненажерливого бариги.
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