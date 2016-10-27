Ярош задекларував право на торговельну марку "Правий сектор"

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Четвер, 27 жовтня 2016, 12:18

Позафракційний народний депутат Дмитро Ярош має право на торговельну марку "Правий сектор".

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.

Згідно з документом, він зареєстрував цю торговельну марку 25 червня 2015 року.

У рубриці доходи Ярош задекларував вказані в поданій раніше декларації за 2015 рік 37 тисяч 549 гривень заробітної плати, а також 80 тисяч 559 гривень, як "кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень".

З нерухомості народний депутат володіє квартирою на 46,4 кв. м³, а його дружина – квартирою 53,9 кв. м³.

Ярош також задекларував автомобіль Skoda Oсtavia 2009 року випуску та машину дружини – Opel Astra A5 2006 року випуску.

Готівкових коштів, рахунків у банку та фінансових зобов'язань згідно з декларацією, у нього та членів його родини немає.

Як відомо, в 2014 році на той момент лідер Правого сектору Дмитро Ярош заявляв, що не мав легальних доходів та жив на допомогу від небайдужих людей.

В грудні 2015 року Ярош оголосив про вихід з ПС і про створення нового громадсько-політичного руху.

Валентина Романенко, УП

Теми: Ярош декларація НАЗК
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