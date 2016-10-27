Премію Сахарова дали двом активісткам з Близького Сходу

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Четвер, 27 жовтня 2016, 13:16

Премія Сахарова, на яку претендував і Мустафа Джемілєв, вручена двом активісткам з Близького Сходу - Надії Мурад та Ламії Аджи Башар за їхню боротьбу.

Про це повідомили на сторінці твіттер голови Європарламенту Мартіна Шульца.

"Радий оголосити, що премія Європарламенту імені Сахарова за 2016 рік йде жінкам Єзиді - Надії Мурад та Ламії Аджи Башар за їхню боротьбу за гідність і справедливість", - написав він.

Обидві жінки були захоплені в полон в серпні 2014 р на північному заході Іраку і знаходилися в рабстві у бойовиків терористичного угрупування ІДІЛ.

 

У листопаді 2014 р Надія Мурад утекла від бойовиків, в грудні 2015 р виступила на засіданні РБ ООН з торгівлі людьми. У жовтні 2016 р стала лауреатом Премії імені Вацлава Гавела в області прав людини.

Ламія Аджи Башар змогла втекти з полону в квітні 2015 р.  Вона отримала серйозні поранення, підірвавшись на міні. Мурад і Башар займаються допомогою жінкам і дітям, які постраждали від дій бойовиків, а також захистом прав єзидів (курдська етноконфесійна група).

Раніше повідомлялося, що Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв увійшов до фінального списку цьогорічних номінантів на нагородження правозахисною премією Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Українська правда

Теми: права людини
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