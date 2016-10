Премію Сахарова дали двом активісткам з Близького Сходу

Премія Сахарова, на яку претендував і Мустафа Джемілєв, вручена двом активісткам з Близького Сходу - Надії Мурад та Ламії Аджи Башар за їхню боротьбу.

Про це повідомили на сторінці твіттер голови Європарламенту Мартіна Шульца.

Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice