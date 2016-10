Премию Сахарова дали двум активистам из Ближнего Востока

Премия Сахарова, на которую претендовал и Мустафа Джемилев, вручена двум активисткам с Ближнего Востока - Надежды Мурад и Ламии Аджи Башар за их борьбу.

Об этом сообщается на странице твиттер председателя Европарламента Мартина Шульца.

Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice