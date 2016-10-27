Порошенко представив нового голову Житомирської ОДА

Президент Петро Порошенко представив нового главу Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича.

Це сталося у четвер під час візиту глави держави в Житомир.

Сам Гундич висловив президенту "повагу та подяку за довіру".

"Запевняю вас, що спрямую всі ресурси на реалізацію стратегії президента "Україна 2020" на Житомирщині", – заявив новий губернатор.

Гундич каже, що до відповідальності готовий

Як повідомлялося, конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Гундича головою Житомирської ОДА 4 жовтня.

Гундич народився 28 грудня 1975 року в Житомирі, освіта - вища, кваліфікація – менеджер-економіст.

Трудову діяльність почав у 2003 році завідувачем кормовим двором товариства з обмеженою відповідальністю "Південне" у с. Буряки Бердичівського району Житомирської області.

З липня 2005-го по травень 2006-го років він керував виконавчим комітетом житомирської міської організації партії "Народний союз "Наша Україна".

Із травня 2006-го по листопад 2010-го років Гундич працював першим заступником мера Житомира з питань діяльності виконавчих органів.

З жовтня 2012-го по квітень 2016-го років - директор ТОВ "Елітне" (с. Буряки Бердичівського району).

У 2015 році Гундич задекларував 134,8 тис. гривень доходів.

Українська правда, Українські новини