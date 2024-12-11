Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна має зброю та фінансування, щоб тримати оборону "принаймні протягом першої половини 2025 року", навіть якщо США відмовить у підтримці.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Марченка для El Pais
Деталі: Марченка запитали, що на його думку станеться, якщо США припинять надавати допомогу Україні.
На це міністр фінансів зазначив, що можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.
"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", – акцентував він.
Він зауважив, що ставлення може змінюватися і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю, Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".
На думку міністра, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна "дуже мудро" використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.
"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", – запевнив він.
Марченко зауважив, що наразі Україна отримує необхідну зброю від США.
"Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками в США", – підсумував він.
Нагадаємо:
- Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.
- Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.
- Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.