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Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 11 грудня 2024, 09:43
Міністр фінансів: Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року
Міністр фінансів Сергій Марченко. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна має зброю та фінансування, щоб тримати оборону "принаймні протягом першої половини 2025 року", навіть якщо США відмовить у підтримці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Марченка для El Pais

Деталі: Марченка запитали, що на його думку станеться, якщо США припинять надавати допомогу Україні. 

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На це міністр фінансів зазначив, що можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", – акцентував він. 

Він зауважив, що ставлення може змінюватися і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю, Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією". 

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На думку міністра, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна "дуже мудро" використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.

"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", – запевнив він. 

Марченко зауважив, що наразі Україна отримує необхідну зброю від США.

"Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками в США", – підсумував він.

Нагадаємо:

  • Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.
  • Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.
  • Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.

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