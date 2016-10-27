Порошенко: без згадування України і Трамп, і Клінтон приречені на поразку

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Четвер, 27 жовтня 2016, 16:47

Президент Петро Порошенко заявляє, що кандидати у президенти США піднімають тему України, оскільки без неї приречені на поразку.  

Про це він сказав під час виступу в університеті "Острозька академія".

"Подивіться на перебіг подій на виборах у Сполучених Штатах Америки, коли наввипередки кандидати кажуть, як вони люблять Україну. Чому так трапилося? А не любити Україну не можна. Бо ти приречений на поразку", - сказав він.

За його словами українці є "унікальним народом, який об'єднався і продемонстрував те, чого не було 25 років".

Як відомо, в ніч на 20 жовтня відбулися завершальні - треті - дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Хілларі Клінтон. Згідно з опитуванням глядачів, проведеним CNN, кандидат від Демократичної партії Клінтон виграла у Трампа треті дебати поспіль - за неї віддали свої голоси 52% глядачів, за Трампа - 39%. У перших дебатах Клінтон підтримали 62% глядачів, Трампа - 27%, у другому турі дебатів Клінтон підтримали 57% опитаних, Трампа - 34%. 

Вибори президента США відбудуться 8 листопада. 

Більше про позиції кандидатів у президенти США, зокрема у економічній політиці, читайте у матеріалі "Клінтономіка vs Трампономіка"

Українська правда

Теми: Порошенко США вибори
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