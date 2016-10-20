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Клінтон перемогла Трампа на останніх дебатах - опитування CNN

Четвер, 20 жовтня 2016, 07:24

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон виграла треті дебати, згідно з опитуванням глядачів, проведеним CNN.

За даними опитування, розрив між кандидатами сягнув 13%: за Клінтон віддали свої голоси 52% глядаачів, за кандидата від республіканців Дональда Трампа - 39%. 

 

У ході дебатів кандидати обмінялися низкою взаємних звинувачень. 

Так, Клінтон заявила, що окрім "сексуального скандалу" Трамп часто заперечує свою відповідальність після непристойної поведінки. 

"Це стосується не лише жінок. Він жодного разу ні за що не вибачився - ми знаємо, що він робив з жінками,  що він говорив, але він також ображав репортера-інваліда, ображав батьків Хана - солдата, який загинув США, ображав Джона МакКейна - колишнього в'язня війни, а також федерального суддю, який народився у штаті Індіана, через що йому "не можна довіряти у справі проти Трампа", - заявила Клінтон. 

У свою чергу Трамп заявив, що усе це неправда та звинуватив Клінтон у зникненні грошей з благодійного фонду Клінтонів. Також Трамп зазначив, говорячи про звинувачення жінок, що усе це "справа рук штабу Клінтон", і він не знайомий із жодною з них.

У своєму виступі Трамп заявив про наміри збудувати стіну на кордоні з Мексикою, а з країни буде депортовано мігрантів, які  перебувають у США незаконно.

Клінтон нагадала, що Трамп - "перший за 40 з чимось років кандидат у президенти, який не оприлюднив своєї податкової декларації", а також про те, що Трамп підтримав американську військову інтервенцію в Іраку та Лівії.

Говорячи про реформу системи соцзабезпечення, Клінтон заявила. що буде прагнути підвищення податку на заробітну плату для високооплачуваних працівників. За словами Клінтон, вона і Трамп будуть платити більше податку та додав, що "за умови, що він (Трамп) не може зрозуміти, як уникнути цього", маючи на увазі його уникання сплати федеральних податків.

Під час цього виступу Трамп назвав Клінтон "бридкою": "Така бридка жінка", зазначив він. 

 

Як відомо, Хілларі Клінтон перемогла у перших дебатах з Трампом: за опитуванням телеканалу CNN, Клінтон підтримали 62% глядачів, Трампа - 27%. У другому турі дебатів Клінтон підтримали 57% опитаних, Трампа - 34%. 

Українська правда 

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Теми: вибориСША
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