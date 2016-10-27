Порошенко: За 4 доби я спав 7 годин

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Четвер, 27 жовтня 2016, 17:50

Президент Петро Порошенко зазначив, що "не багато хто в світі заздрить українському президенту, але він пишається ним бути".

Про це він сказав у четвер на зустрічі з педагогічним колективом і студентами Острозької академії, відповідаючи на запитання.

Зокрема студенти запитали, як майбутньому держслужбовцю правильно розставляти пріоритети, щоб збалансовувати робочий час і дозвілля.

"Отут буде єдине, в чому я вас розчарую", – усміхнувся Порошенко і навів приклад свого графіку за 4 доби:

"Я полетів у Норвегію, де ми підписали низку надзвичайно важливих багатосторонніх і двосторонніх документів. Ми закінчили о 2-ій годині ночі, о 4-тій я прилетів у Брюссель, о 8-ій ми мали вже зустріч із президентом Європарламенту, де говорили про безвізовий режим, зустрічалися з керівниками фракцій Європарламенту, які мають забезпечити нам підтримку. Вдень – зустріч з 12-ма керівниками країн-членів Європейського союзу в Маастріхті, ввечері зустріч з генеральним секретарем НАТО… За 4 доби я спав 7 годин", – сказав президент.

"Я вам скажу чесно: не багато хто в світі заздрить українському президенту. А я цим пишаюся. Я щасливий і гордий бути лідером такої нації", – додав він.

На думку Порошенка, за три роки українська влада з громадянами здійснили "карколомні зміни" в житті країни.

Глава держави також процитував пісню Святослава Вакарчука:

"Нам з тобою своє робити: зчепити зуби і далі йти".

Валентина Романенко, УП

Теми: Порошенко
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Коментарі — 3
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IP: 62.216.42.---treanon27.10.2016 18:45
Від себе можу побажати: краще б він взагалі не спав!
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IP: 163.172.12.---Nanik27.10.2016 18:06
Сон страшный начинает сниться,Шабунин улыбается и говорит,Все подали декларацию ,один Вы остались Петр Алексеевич!!!!)))
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 18:02
Тоді не дивно. Спати треба більше, бо можна такого наговорити і наробити...
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