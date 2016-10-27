Посли G7 написали гнівного листа Порошенку

Посли країн "Великої сімки" застерегли президента України Петра Порошенка щодо небезпечних законодавчих ініціатив, які можуть підірвати всі попередні зусилля країни у боротьбі з корупцією, зокрема щодо послаблення системи електронного декларування.

Про це стало відомо із листа послів країн "Великої сімки" та голови представництва Європейського Союзу в Україні Хюга Мінгареллі від 25 жовтня на адресу президента України, яке опинилося в розпорядженні Європейської Правди.

У листі посли оцінили досягнення України у боротьбі з корупцією, зокрема відзначили важливість діяльності Національного антикорупційного бюро України та запуск системи електронного декларування.

"Ми спостерігаємо, що протягом останніх тижнів кілька законодавчих ініціатив несуть загрозу цій важливій антикорупційній системі (електронних декларацій - Ред.) та реформам на порядку денному", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, деякі законопроекти, якщо будуть прийняті, зможуть послабити систему електронних декларацій і згорнути правомочність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дослідженні та веденні справ щодо корупції високого рівня", - йдеться у листі.

Також посли виразили свою стурбованість щодо технічних збоїв у системі електронних декларацій та закликали зробити всі необхідні кроки, щоб виправити це.

Крім того, посли зазначили, що повна незалежність від політичного втручання має першорядне значення для цих інституцій у боротьбі проти корупції.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції переходить на цілодобовий режим роботи для того, аби процес подання е-декларацій був завершений вчасно, до 30 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції не ухвалюватиме рішення про продовження термінів декларування, попри технічні проблеми системи.

Європейська правда