Посли G7 написали гнівного листа Порошенку

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Четвер, 27 жовтня 2016, 17:58

Посли країн "Великої сімки" застерегли президента України Петра Порошенка щодо небезпечних законодавчих ініціатив, які можуть підірвати всі попередні зусилля країни у боротьбі з корупцією, зокрема щодо послаблення системи електронного декларування.

Про це стало відомо із листа послів країн "Великої сімки" та голови представництва Європейського Союзу в Україні Хюга Мінгареллі від 25 жовтня на адресу президента України, яке опинилося в розпорядженні Європейської Правди.

У листі посли оцінили досягнення України у боротьбі з корупцією, зокрема відзначили важливість діяльності Національного антикорупційного бюро України та запуск системи електронного декларування.

"Ми спостерігаємо, що протягом останніх тижнів кілька законодавчих ініціатив несуть загрозу цій важливій антикорупційній системі (електронних декларацій - Ред.) та реформам на порядку денному", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, деякі законопроекти, якщо будуть прийняті, зможуть послабити систему електронних декларацій і згорнути правомочність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дослідженні та веденні справ щодо корупції високого рівня", - йдеться у листі.

Також посли виразили свою стурбованість щодо технічних збоїв у системі електронних декларацій та закликали зробити всі необхідні кроки, щоб виправити це.

Крім того, посли зазначили, що повна незалежність від політичного втручання має першорядне значення для цих інституцій у боротьбі проти корупції.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції переходить на цілодобовий режим роботи для того, аби процес подання е-декларацій був завершений вчасно, до 30 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції не ухвалюватиме рішення про продовження термінів декларування, попри технічні проблеми системи.

Європейська правда

Теми: Порошенко Європа
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Коментарі — 5
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IP: 176.105.208.---Иван Федоров27.10.2016 18:47
Michael_05:
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?
Суверенітет? Серйозно? Не в останні 3 роки Україні цим аргументом бравувати.
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IP: 92.127.119.---Paramon Verhoven27.10.2016 18:42
Michael_05:
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?

Мишуня, а ты слова транш и безвиз знаешь?
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IP: 195.238.177.---Распутин27.10.2016 18:30
Nnikolay Yegorov:
Порошенко себя считает самым хитрейшим в Украине - но в Европе этот его фокус не проходит . Поэтому на сегодня он напоминает карася на жарящейся сковородке .Где его переворачивают и поджаривают со всех сторон , а он хочет с нее соскочить с малыми для себя потерями . Но этот его номер не пройдет ! Европа уже просто от него устала !
Соскочит.Как и все предыдущие до него.Вон сегодня,в который раз заявил о своей мечте стать депутатом Европарламента.Так вот и ищут убежища,кто в Ростове,кто в Европе.
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IP: 82.145.220.---Nnikolay Yegorov27.10.2016 18:20
Порошенко себя считает самым хитрейшим в Украине - но в Европе этот его фокус не проходит . Поэтому на сегодня он напоминает карася на жарящейся сковородке .Где его переворачивают и поджаривают со всех сторон , а он хочет с нее соскочить с малыми для себя потерями . Но этот его номер не пройдет ! Европа уже просто от него устала !
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IP: 91.209.118.---Michael_0527.10.2016 18:13
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?
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