Послы G7 написали гневное письмо Порошенко

Послы стран "Большой семерки" предупредили президента Украины Петра Порошенко относительно опасных законодательных инициатив, которые могут подорвать все предыдущие усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности по ослаблению системы электронного декларирования.

Об этом стало известно из письма послов стран "Большой семерки" и главы представительства Европейского Союза в Украине Хюга Мингарелли от 25 октября на адрес президента Украины, которое оказалось в распоряжении Европейской Правды.

В письме послы оценили достижения Украины в борьбе с коррупцией, в частности отметили важность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и запуск системы электронного декларирования.

"Мы наблюдаем, что в течение последних недель несколько законодательных инициатив несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронных деклараций - Ред.) и реформам на повестке дня", - говорится в сообщении.

"В частности, некоторые законопроекты, если будут приняты, смогут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в исследовании и ведении дел о коррупции высокого уровня", - говорится в письме.

Также послы выразили свою обеспокоенность по поводу технических сбоев в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимые шаги, чтобы исправить это.

Кроме того, послы отметили, что полная независимость от политического вмешательства имеет первостепенное значение для этих институтов в борьбе против коррупции.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции переходит на круглосуточный режим работы для того, чтобы процесс подачи е-деклараций был завершен вовремя, до 30 октября.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет принимать решение о продлении сроков декларирования, несмотря на технические проблемы системы.

Европейская правда