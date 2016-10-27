Путін заявив, що Порошенко питав про відновлення поставок газу

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Четвер, 27 жовтня 2016, 19:27

Президент Росії Володимир Путін Путін заявляє, що з ініціативи президента Порошенка обговорював питання постачання газу в Україну.  

Про це заявив Путін, виступаючи на валдайському клубі.

"Ми з президентом України, з його ініціативи, обговорювали питання з газопостачання України. Він задав питання, чи може Росія відновити постачання. Звичайно може, в будь-яку секунду", - сказав Путін.

За його словами для цього "потрібно тільки одне – передплата".    

"Але ціна сьогодні для України, ми про це домовилися раніше, буде не вище ніж у сусідніх громадян, в тому числі для Польщі", - сказав він.  

"Я цю ціну назвав 180 доларів за тисячу кубів. Нам сказали, що краще купувати по реверсу", - сказав Путін.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Путін Порошенко газ
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IP: 212.80.43.---67viktormaximov27.10.2016 19:47
ніяких контрактів з Газпромом і Росією нам не потрібно. Нехай українську кров відмивають зі своїх рук
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