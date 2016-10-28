СБУ викрила київського бізнесмена, який фінансував бойовиків

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:12

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками бойовиків. Під час обшуків у київському офісі підозрюваного оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона доларів. Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Українська правда

Теми: СБУ АТО
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