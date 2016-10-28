СБУ разоблачила киевского бизнесмена, финансировавшего боевиков
Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.зв. "ДНР/ЛНР". На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли в временно оккупированные территории Донбасса", – говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями боевиков. Во время обысков в киевском офисе подозреваемого оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов США и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов. Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Украинская правда
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