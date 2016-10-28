Журналісти УП вимагають пояснити, хто і навіщо їх прослуховує

00
3
П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:38

Журналісти "Української правди" вимагають президента і силовиків пояснити, для чого здійснювалося прослуховування працівників видання протягом року.  

Про це йдеться у статті Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП

В статті зазначається, що у розпорядження редакції потрапили звіти слідчих щодо розмов співробітників видання починаючи з жовтня 2015 року.  

 

Зазначимо, що звіти подавалися щодо розмов, які здійснювалися як через телефон, так і через інтернет-месенджери. Вони містили інформацію щодо намірів і планів журналістів, матеріалів, що готувалися до публікації.

 

"Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів – а й політиків", - сказано у статті.

Як сказано у статті, цю інформацію підтвердили багато співробітників АП та люди з близького оточення Порошенка.

Журналісти просять президента, голову СБУ, голову МВС, голову Нацполіції відреагувати на відомості, викладені в матеріалі.

"Ми хочемо знати – хто, з якою метою і яким чином прослуховував журналістів "Української правди" протягом останнього року", - сказано у публікації.

Українська правда

Теми: ЗМІ Порошенко прослуховування
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гринів відмовився пояснювати, на що сім’я купила квартиру й машину 28 жовтня 2016, 09:58
Стець і його дружина дали в борг 80 тисяч євро і 100 тисяч доларів 28 жовтня 2016, 09:01
У Петербурзі підпалили кремлівську "фабрику тролів" 27 жовтня 2016, 13:38
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 81.26.159.---Женя Совьяк28.10.2016 16:56
'Клят.і позорн.і лицемерні покидьк.и з УП вимагають пояснити'
Так треба було у заголовку друкувати!
ЧОМУ ? ?
Дійсно ви не розумієте чому ???
Чи ві гадаєте що коли ві про в.ибля.дка Лещенко нічого не надрукували - то цого і не було :?
Нехай вас усіх пересаджають - тільки і можете що плюваті у інших та вігороджувати своїх, яка до бісової матері правда ? Ваша правда? Правда продажних журнолюх?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.133.225.---Brokerman28.10.2016 16:40
УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ"! Мы Вас глубоко уважаем и поддреживаем, за правду, плюрализм мнений, НЕПОДКУПАЕМОСТЬ!
МЫ ВАС В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
Мы выбрали Президента Порошенка, позволили назначить Генпрокурора Луценка,
Если потеряют доверие у людей, лишим народного мандата, попросту переизберем!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га28.10.2016 16:36
"Таємна поліція" Рашенка. Вони працюють!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Російський суд відмовився проводити відеодопит Януковича
Порошенко продовжив на рік заборону продажу землі
У Roshen заявили, що Путін не дає їм продати Липецьку фабрику
Журналісти УП вимагають пояснити, хто і навіщо їх прослуховує
Усі новини
Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму

Афіша на 28-30 жовтня

Хеллоуїн, зустріч з пілотом, Fashion's Night Out...